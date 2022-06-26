التنظيم والإدارة: منع دخول المعلم لجنة امتحان مسابقة التعيين بالمحمول

كتب ـ محمود طه حسين - تصوير محمد الحصرى

وجه الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة رسالة للراغبين فى التقديم على مسابقة تعيين 30 ألف معلم ، قائلا: اتعب شوية تعالى فى التوقيت المحدد ودقق أوراقك، كما أنه سيتم منع دخول المعلم بمحمول فى اختبارات الوظائف ومن يتم ثبوت دخوله الاختبارات بتليفون سيتم حرمانه من التقدم بعد تحرير محضر له.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه يتم التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم إلكترونياً على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: "jobs.caoa.gov.eg"

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم حصر نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي، حيث سيتم طرح المسابقة وفقاً للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، وستشمل التعيينات العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربى.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يعلنان تفاصيل المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد للعام المالي 2022/2023، الأحد 26 يونيو 2022، موضحة أن جميع مراحل العمل بالمسابقة سيتم إلكترونيا دون تدخل اى عنصر بشرى تحقيقا للشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين.