اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 يونيو 2022 04:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التنظيم والإدارة: بنوك أسئلة تتخطى 11 ألف سؤال فى التخصص بمسابقة تعيين المعلمين

الأحد، 26 يونيو 2022 03:48 م
التنظيم والإدارة: بنوك أسئلة تتخطى 11 ألف سؤال فى التخصص بمسابقة تعيين المعلمين الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة
كتب ــ محمود طه حسين - تصوير محمد الحصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن الجهاز يعمل كبيت خبرة للدولة المصرية وهيكلة المؤسسات الحكومية، وتخطيط الموارد البشرية وأيضا تدريب القيادات واعتماد مشروعات وخطط التدريب. 
 
ووجه الشيخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم، بعد توجيه الرئيس بدراسة احتياجات التربية والتعليم من معلمين، موضحا أنه تم إعداد بنوك أسئلة لاختبارات المسابقة تتخطى الــ11 ألف سؤال فى التخصص تم إعدادها من قبل متخصصين، مشددا على أنه لا يوجد تدخل بشرى بداية من التقديم حتى إعلان النتائج وعلى المتقدمين أن تقر أعينهم.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه يتم التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم إلكترونياً على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: "jobs.caoa.gov.eg"
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم حصر نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي، حيث سيتم طرح المسابقة وفقاً للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، وستشمل التعيينات العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربى.
 
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يعلنان تفاصيل المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد للعام المالي 2022/2023، الأحد 26 يونيو 2022، موضحة أن جميع مراحل العمل بالمسابقة سيتم إلكترونيا دون تدخل اى عنصر بشرى تحقيقا للشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين. 
 
 
WhatsApp-Image-2022-06-26-at-4.17.03-PM
 

 

WhatsApp-Image-2022-06-26-at-4.18.49-PM-(1)
 

 

 

WhatsApp-Image-2022-06-26-at-4.18.49-PM
 

 

 

WhatsApp-Image-2022-06-26-at-4.18.50-PM-(1)
 

 

 

WhatsApp-Image-2022-06-26-at-4.18.50-PM-(2)
 

 

 

WhatsApp-Image-2022-06-26-at-4.18.50-PM
 

 

 

WhatsApp-Image-2022-06-26-at-4.18.51-PM-(1)
 

 

 

WhatsApp-Image-2022-06-26-at-4.18.51-PM
 

 

 

WhatsApp-Image-2022-06-26-at-4.18.52-PM
 

 

 

WhatsApp-Image-2022-06-26-at-4.18.53-PM
 

 

 

WhatsApp-Image-2022-06-26-at-4.18.54-PM-(1)
 

 

 

WhatsApp-Image-2022-06-26-at-4.18.54-PM-(2)
 

 

 

WhatsApp-Image-2022-06-26-at-4.18.54-PM
 

 

 

WhatsApp-Image-2022-06-26-at-4.18.55-PM
 

 

 

WhatsApp-Image-2022-06-26-at-4.18.56-PM-(1)
 

 

 

WhatsApp-Image-2022-06-26-at-4.18.56-PM
 

 

 


التربية والتعليم

مسابقة تعيين 30 ألف معلم

رابط التقديم على مسابقة 30 ألف معلم

التقديم فى مسابقة المعلمين

شروط التقدم فى مسابقة تعيين 30 الف معلم

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة التسوية لـ 95 موظفا في الضرائب العقارية

السبت، 25 يونيو 2022 02:53 م

انتهاء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لـ1000 وظيفة إمام مسجد.. مصادر بالأوقاف: لجنة مشتركة من الوزارة والتنظيم والإدارة تبدأ قريبًا المقابلات الشخصية للناجحين.. وأبرز الأسئلة فى علوم القرآن والمعلومات العامة

السبت، 25 يونيو 2022 08:00 ص

رئيس التنظيم والإدارة: تدريب أكثر من 76 ألف موظف للانتقال للعاصمة الإدارية

الجمعة، 24 يونيو 2022 12:50 م

تفاصيل قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإدارى

الجمعة، 24 يونيو 2022 11:32 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة