التنظيم والإدارة: بنوك أسئلة تتخطى 11 ألف سؤال فى التخصص بمسابقة تعيين المعلمين

كتب ــ محمود طه حسين - تصوير محمد الحصرى

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن الجهاز يعمل كبيت خبرة للدولة المصرية وهيكلة المؤسسات الحكومية، وتخطيط الموارد البشرية وأيضا تدريب القيادات واعتماد مشروعات وخطط التدريب.

ووجه الشيخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم، بعد توجيه الرئيس بدراسة احتياجات التربية والتعليم من معلمين، موضحا أنه تم إعداد بنوك أسئلة لاختبارات المسابقة تتخطى الــ11 ألف سؤال فى التخصص تم إعدادها من قبل متخصصين، مشددا على أنه لا يوجد تدخل بشرى بداية من التقديم حتى إعلان النتائج وعلى المتقدمين أن تقر أعينهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه يتم التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم إلكترونياً على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: "jobs.caoa.gov.eg"

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم حصر نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي، حيث سيتم طرح المسابقة وفقاً للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، وستشمل التعيينات العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربى.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يعلنان تفاصيل المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد للعام المالي 2022/2023، الأحد 26 يونيو 2022، موضحة أن جميع مراحل العمل بالمسابقة سيتم إلكترونيا دون تدخل اى عنصر بشرى تحقيقا للشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين.































































