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بدء المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. بث مباشر

الأحد، 26 يونيو 2022 03:41 م
بدء المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. بث مباشر المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم
كتب ــ محمود طه حسين - تصوير محمد الحصرى

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بدأ قبل قليل المؤتمر الصحفى الذى تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وجهاز التنظيم والإدارة، لإعلان تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم ومواعيد التقديم وشروط وضوابط التقديم للمسابقة، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم والدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.
 
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه يتم التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم إلكترونياً على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: "jobs.caoa.gov.eg"
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم حصر نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي، حيث سيتم طرح المسابقة وفقاً للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، وستشمل التعيينات العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربى.
 
جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يعلنان تفاصيل المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد للعام المالي 2022/2023، الأحد 26 يونيو 2022، موضحة أن جميع مراحل العمل بالمسابقة سيتم إلكترونيا دون تدخل اى عنصر بشرى تحقيقا للشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين. 
 
 
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التربية والتعليم

مسابقة تعيين 30 ألف معلم

رابط التقديم على مسابقة 30 ألف معلم

التقديم فى مسابقة المعلمين

شروط التقدم فى مسابقة تعيين 30 الف معلم

تعيين المدرسين

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