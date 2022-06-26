اليوم السابع
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ضبط 5 أطنان أعلاف وكمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر بالغربية

الأحد، 26 يونيو 2022 08:47 م
ضبط 5 أطنان أعلاف وكمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر بالغربية أعلاف - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين في الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية من مديرية التموين بالغربية، حيث ضمت مفتشي تموين إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، لتفقد الحالة التموينية بدائرة مركزومدينه كفر الزيات.
 
أسفرت الحملة عن ضبط مصنع خلط وتعبئة أعلاف حيوانية بدائرة مركز كفر الزيات، والتحفظ على 5 أطنان علف كسب عباد الشمس استيراد أوكرانيا سائب صب بدون بيانات، وضبط والتحفظ على  1.200 زجاجة زيت و2000علبه جبنة مجهول المصدر كما تم ضبط ثلاجة لحوم وسلع غذائيه بداخلها 375 كجم من الزبدة و396برطمان عسل نحل مجهول المصدر ومشتبة فى عدم الصلاحية.
 
 

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