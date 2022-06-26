اليوم السابع
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"الأمم المتحدة لشئون اللاجئين" تحتفل بيوم اللاجئ العالمى بمتحف الحضارة

الأحد، 26 يونيو 2022 07:03 م
"الأمم المتحدة لشئون اللاجئين" تحتفل بيوم اللاجئ العالمى بمتحف الحضارة جانب من الفعالية
كتب محمد أسعد

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استضاف اليوم، المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، مجموعة من 50 شاب وفتاة من اللاجئين السوريين واليمنيين والعراقيين والسودانيين، وذلك ضمن برنامج الزيارة الذى نظمته مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لعمل جولات سياحية لعدد من المتاحف المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وذلك بمناسبة يوم اللاجئ العالمى، والذى يتم الاحتفال به يوم 20 يونيو من كل عام.

 

وكان فى استقبالهم عدد من أمناء المتحف الذين اصطحبوهم فى جولة داخل قاعات العرض المركزى، والمومياوات الملكية، والنسيج المصري.

 

وفى ختام زيارتهم حرصوا على التقاط مجموعة من الصور التذكارية للزيارة.

 

 
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وزارة السياحة والآثار

متحف الحضارة

الاحتفال باللاجئين



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