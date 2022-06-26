اختيار رئيس جامعة بنى سويف عضواً بالتشكيل الجديد للجنة العليا للتنسيق

بنى سويف – هانى فتحى

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات والذي انعقد بالمقر الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.

ووجه الدكتور منصور حسن الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على التطور الهائل الذي تشهده العاصمة الإدارية من حجم الإنجازات غير المسبوق داخل المشروع الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وفق أحدث النظم الدولية والعالمية، مما حقق نقلة نوعية وحضارية كبيرة على كافة المستويات.

وأوضح رئيس الجامعة أنه خلال الاجتماع تم تقديم التهنئة لجامعة بنى سويف لحصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في محو أمية 26 ألف و110 مواطناً في دورة أبريل 2022، وأن المجلس وافق على التشكيل الجديد للجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2022/2023، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من، رئيس جامعة بني سويف، رئيس جامعة دمياط، رئيس جامعة القاهرة، رئيس جامعة عين شمس، رئيس جامعة مطروح، رئيس جامعة الإسكندرية، رئيس جامعة سوهاج.

كما تضم اللجنة رئيس جامعة الفيوم، رئيس جامعة حلوان، رئيس جامعة كفر الشيخ، أمين المجلس الأعلى للجامعات، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د. سمير شاهين الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومسئول التنسيق الإلكتروني، ومدير عام الشئون الفنية بالمجلس الأعلى للجامعات.