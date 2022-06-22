رئيس جامعة بنى سويف يرأس اجتماعات الخدمات الطلابية والمنشآت

بنى سويف - هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع مجلس إدارة مركز الورش والخدمات الإنتاجية بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتورة نرمين عاطف المشرف على مركز الإنتاج والخدمات الطلابية، والدكتور عمرو مصطفى مدير مركز الورش، وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات منها، عرض مقترح لتدريب الراغبين من طلاب كلية السياحة والفنادق بمطبخ ومطعم دار الضيافة خلال الإجازة الصيفية، وعرض ما تم إنجازه من خلال تشغيل مطعم دار الضيافة.

وقدم مركز الورش تقريراً بما تم انجازه خلال الفترة الماضية حيث تم تجهيز عدد 6 مدرجات بالمبانى الجديدة بمجمع تعليم صناعى و330 فدان تحت إشراف وحدة الاستشارات والدعم الفنى بكلية الهندسة، وتجهيز عيادات مستشفى الجامعة بالأثاث المطلوب من دواليب ومكاتب وغيرها للكشف الطبي، وتجهيز كليتى التربية والدراسات العليا للعلوم المتقدمة بعدد (230) مكتب إداري، وتجديد كمية من الأثاث لدار الضيافة بالاشتراك مع كلية الفنون التطبيقية، وتفصيل أزياء وملابس لإدارة رعاية شباب.

كما ترأس رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع لجنة المنشآت، بحضور الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث ناقش الاجتماع عدة موضوعات منها متابعة الرسومات الخاصة بمشروع استكمال ورش ومعامل كلية الهندسة، بالإضافة إلى متابعة الرسوم الخاصة بالأعمال الكهروميكانيكية لمبنى الصالة ومبنى الاسكواش لمشروع الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بجامعة بنى سويف.

وفى سياق منفصل ترأس الدكتور منصور حسن، اجتماع اللجنة العليا لشئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بحضور الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء اللجنة، حيث تم مناقشة آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.