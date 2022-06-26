إيطاليا تستعد لإرسال دفعة رابعة من الأسلحة إلى أوكرانيا تتضمن صواريخ بعيدة المدى

كتب أحمد عرفة

أعلنت إيطاليا استعدادها لإرسال دفعة رابعة من الأسلحة إلى أوكرانيا تتضمن صواريخ بعيدة المدى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو وقوع انفجارات في حي "شيفتشينكيفسكي" بالعاصمة الأوكرانية صباح اليوم الأحد، وذلك في منشور له على تطبيق "تلجرام"، دون إعلان مزيد من التفاصيل.

وأضاف كليتشكو - حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الرسمية - أنه تم إرسال طواقم الإسعاف وعمال الإنقاذ إلى موقع الانفجارات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقا.