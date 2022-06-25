4 استخدامات وفوائد لزيت الزنجبيل لا تخطر ببالك

كتبت ميرفت رشاد

يستخدم جذر الزنجبيل في الطب الشعبي لعلاج الالتهابات والحمى ونزلات البرد وآلام الجهاز التنفسي والغثيان وآلام الدورة الشهرية واضطراب المعدة والتهاب المفاصل والروماتيزم منذ آلاف السنين، يستخدم جذر عشب الزنجبيل، في صناعة زيت الزنجبيل العطري، الفوائد الصحية لزيت الزنجبيل هي نفس الفوائد الصحية للعشب الذي يُشتق منه ، يُعتقد أن الزيت أكثر فائدة بسبب محتواه العالي من جينجيرول، وهو مكون معروف بخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، وفى السطور القادمة سنوضح 4 فوائد لاستخدام زيت الزنجبيل، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

1. يساعد في تخفيف الأوجاع والآلام:

أحد الاستخدامات الأكثر شيوعًا لزيت الزنجبيل هو تخفيف الالتهاب الحادة، تشير الدراسات إلى أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في تخفيف الالتهابات الشديدة لاحتوائه على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات والمواد الكيميائية المضادة للبكتيريا، يمكن تخفيف آلام العضلات والمفاصل باستخدام الزيت.

2. يحسن البشرة:

عند استخدامه موضعيًا ، يقلل زيت الزنجبيل العطري من الاحمرار ويقتل البكتيريا ويمنع تلف الجلد والشيخوخة ويعيد اللون والإشراق إلى البشرة الباهتة، يعتبر زيت الزنجبيل الأساسي عامل مطهر ومنظف قوي يساعد على إزالة السموم من الجلد والسماح له بالتنفس مرة أخرى.

3. يعزز صحة الشعر وفروة الرأس:



يمكن لزيت الزنجبيل عند وضعه على الشعر وفروة الرأس أن يقوي الخيوط ويخفف الحكة ويقلل من قشرة الرأس، يحسن الزنجبيل الدورة الدموية في فروة الرأس مع تحفيز بصيلات الشعر الفردية ، مما يؤدي إلى نمو الشعر الطبيعي، تساعد فيتامينات الزنجبيل والمعادن والأحماض الدهنية على تقوية خيوط شعرك ، مما يساعد على منع تساقط الشعر، يساعد الزنجبيل أيضًا على استعادة الرطوبة المفقودة.

4. يهدئ مشاكل الجهاز الهضمي:



زيت الزنجبيل العطري هو زيت محفز ومدفئ يستخدم في العلاج بالروائح، يساعد زيت الزنجبيل العطري في التخلص من السموم ، ويحسن الهضم ، ويخفف من آلام المعدة والأمعاء ، ويزيد من الشهية، يمكن أن يكون العلاج بالروائح بزيت الزنجبيل الأساسي علاجًا فعالًا للغثيان ، لذلك في المرة القادمة التي تعاني فيها من اضطراب في المعدة ، قد يكون كل ما تحتاجه هو زجاجة من هذا المستخلص القوي والفعال .