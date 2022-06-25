وكيل صحة السويس يتفقد طوارئ الجراحة والعظام ويشدد على احترام خصوصية المرضى.. صور

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة والسكان، قسمى طوارئ الجراحة والعظام بمستشفى السويس العام وذلك للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

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‏وتابع وكيل وزارة الصحة بالسويس تواجد الطاقم الطبى والفنى والإدارى فى مواقعهم، وتوافر المستلزمات والأدوية، واستطلاع آراء بعض المواطنين عن الخدمة المقدمة، كما اطمأن على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لبعض المواطنين الذى تصادف تواجدهم أثناء الجولة التفقدية.

وشدد وكيل وزارة الصحة على الحفاظ على أهمية الحفاظ على النظام العام داخل الطوارئ، واحترام خصوصية المرضى داخل غرف الكشف وعدم تواجد أكثر من مريض داخل الغرفة، بما يتفق وسياسات الجودة وحقوق المرضى فى احترام خصوصياتهم.

وكان الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة والسكان قد التقى بفريق عمل الرعاية الأولية وبمديرى وحدات ومراكز طب الأسرة الجارى إعدادها لمشروع التأمين الصحى الشامل وذلك لمتابعة سير العمل بالمنشآت ومعدلات الأداء.

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وأوضح أنه يجرى حالياً تشغيل 6 وحدات ومراكز طب أسرة، وبذلك يرتفع عدد الوحدات والمراكز الجارى تشغيلها لـ18 وحدة ومركز وذلك استعداداً لتشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة السويس.