مصرع شاب بطلق نارى تصادف مروره أثناء مشاجرة بالأسلحة النارية فى قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شاب مصرعه، إثر إصابته بطلق نارى عقب عودته من عمله بمنطقة سيدي عبدالرحمن بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتى أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفي وشهود العيان.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث قسم قليوب، يفيد بوجود مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة سيدى عبدالرحمن بقليوب البلد.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين وفاة شاب يدعى “طاهر م” إثر إصابته بطلق نارى أودى بحياته، حيث تصادف مروره خلال وقوع المشاجرة، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما قال شهود العيان بالواقعة إنه نشبت مشاجرة بين طرفين بسبب لهو الأطفال بالقرب من منزل المجنى عليه، وخلالها تم إطلاق عدد من الأعيرة نارية، فتصادف مروره أثناء تلك المشاجرة، فأصيب بطلق نارى أودى بحياته، مؤكدين أن المجنى عليه مشهود له بالسيرة الطيبة، وأنه لديه طفل وزوجته حامل.