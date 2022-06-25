محافظ قنا يعلن بدء تشغيل محطة محولات نجع حمادى الجديدة قبل عيد الأضحى

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بدء تشغيل محطة محولات نجع حمادى الجديدة قبل عيد الأضحى المبارك، جاء ذلك خلال تفقده للأعمال النهائية بالمحطة بحضور المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس أشرف عبد السلام وكيل وزارة الكهرباء بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية ومهندسى الشركة المنفذة للمحطة.

وقال محافظ قنا، إنه تم الانتهاء من ربط المحطة بخطوط كهرباء الضغط العالى القادمة من محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية فى بنبان، والسد العالى، ومحطة كهرباء شرق قنا، ومحطة كهرباء نجع حمادى القديمة من خلال 8 دوائر كهربائية، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل المحطة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.

وأضاف الداودى، أن المحطة سوف تساهم فى توفير الكهرباء للمنطقة الصناعية بهوّ والتوسعات العمرانية الجديدة كمدينة الأمل وكذلك توسعات مصنع الألومنيوم، لافتا الى أنه يتم التحكم فى تشغيل المحطة إلكترونيا من خلال غرفة تحكم مركزية مرتبطة بشكل مباشر بمركز التحكم الإقليمى بنجع حمادى بما يسهم فى الحفاظ على نظام التشغيل والتعامل الفورى مع أى أعطال طارئة بما لا يؤثر على التغذية الكهربائية للمناطق التى تخدمها المحطة.

وأوضح المهندس أحمد فتحى، أن المحطة تقع على مساحة 250 ألف م 2 بتكلفة مالية تصل إلى مليار و 100 مليون جنيه بجهد 500 ك.ڤ، وتضم ثلاثة مبانى رئيسية هى مبنى محطة 500 ك.ڤ - مبنى محطة 220 ك.ڤ وهما مجهزان بنظام الـ GIS وبأحدث المعدات الحديثة بما يضمن كفاءة عالية فى التشغيل، بالإضافة إلى مبنى محطة 66 ك.ڤ، وأضاف أن مبنى الـ 500 ك.ڤ يعد من أكبر المبانى على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أنه يجرى تنفيذ المحطة ضمن خطة التوسعات التي تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذها بهدف تدعيم الشبكة القومية للكهرباء حتى يتسنى نقل الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج إلى محطات التوزيع ثم إلى المستهلك دون انقطاع أو أعطال، وذلك نظرا لأهمية خدمات الكهرباء لاسيما وأنها تمثل عاملا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدورها المؤثر في تلبية الاحتياجات اليومية للمواطن في مختلف القطاعات الخدمية.



محطة محولات نجع حمادى الجديدة



محطة محولات نجع حمادى الجديدة



اللواء أشرف الداودى محافظ قنا يتفقد محطة المحولات