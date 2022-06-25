اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتفقد أعمال الإزالة بمنطقة عزبة الإخلاص فى النزهة

السبت، 25 يونيو 2022 10:50 ص
محافظ القاهرة يتفقد أعمال الإزالة بمنطقة عزبة الإخلاص فى النزهة محافظ القاهرة يتفقد ازالة منطقة عزبة الإخلاص بالنزهة
كتب سيد الخلفاوى

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اجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عزبة الإخلاص بالهايكستب بحى النزهة بالمنطقة الشرقية، والتى تعد أحد المناطق العشوائية غير المخططة بالمنطقة، والتى ستشمل إزالة 212 عقارا، وذلك بعد صرف التعويضات اللازمة للأسر المستحقة طبقًا لأسعار المنطقة .
 
رافق المحافظ فى جولته الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، واللواء يحيى الأدغم رئيس حى النزهة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .
 
ومنطقة عزبة الإخلاص بالهايكستب بحى النزهة ، تعد أحد المناطق العشوائية غير المخططة بالمنطقة وستشمل إزالة 212 عقارأ، وذلك بعد صرف التعويضات اللازمة للأسر المستحقة طبقًا لأسعار المنطقة، نظراً لكون المنطقة عشوائية وتؤثر على حركة الطيران لقاعدة مطار شرق وسيتم إعادة تخطيط المنطقة بعد الانتهاء من أعمال الإزالة.
 
 
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عزبة الاخلاص

مطار القاهرة

النزهة

القاهرة



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