سفير الصين بالقاهرة: مشاركة الرئيس السيسي فى "بريكس بلس" تعزز الانتعاش الاقتصادى

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أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع الحوار رفيع المستوى للتنمية العالمية تلبية لدعوة نظيره الصيني شي جين بينج.

وكتب سفير الصين بالقاهرة - على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (توتير) اليوم السبت، "أن تلك المشاركة ستضخ زخما جديدا لتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي ودفع التنمية والتعاون بين دول العالم".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك بعد ظهر أمس الجمعة، عبر الفيديو كونفرانس في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية في إطار "بريكس بلس"، وذلك تحت رئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج، الرئيس الحالي لتجمع دول البريكس، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.