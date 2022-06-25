زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب إيران

وكالات

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بقوة 5.7 درجة، بحسب مقياس ريختر، هز إيران صباح اليوم السبت.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مركز الزلزال كان في منطقة جنوبي إيران وكان على عمق 8 كيلو مترات تحت سطح الأرض. وهذه المرة الثانية التي تضرب فيها الزلازل إيران في غضون أسبوعين.

ففي 15 يونيو الجاري، ضربت 3 زلازل قبالة جزيرة كيش الإيرانية شعر بها سكان مناطق مختلفة من الخليج العربي.

وقال مركز المسح الجيولوجي الأميركى، إن هزتين بقوة 4.7 درجة تبعا ذلك، ثم هزة بقوة 5.3 درجة قبالة جزيرة قريبة من مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأعلنت أيران أنه لم تقع أضرار مباشرة جراء الزلازل، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

جدير بالذكر، أن إيران تقع على خطوط صدع رئيسية وتشهد زلزالا واحدا يوميا في المتوسط.