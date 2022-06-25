خدعوك فقالوا الجبن النباتي صحي.. يزيد خطر الإصابة بأمراض السكر والقلب

كتبت أمل علام

كشف الخبراء عن أن الجبن النباتي له قيمة غذائية قليلة، وتناول الكثير منه قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

يُشار إلى التخلي عن منتجات الألبان، مثل الجبن، على أنه أصعب جزء من النظم الغذائية النباتية، لكن خبير تغذية حذر من أن الأنواع النباتية تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، حيث إن المنتجات مليئة بالكوليسترول الضار وتحتوي على القليل من البروتين أو الفيتامينات.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه بالنسبة لكثير من الناس، فإن أصعب الأمور في التحول إلى نباتي هو التخلي عن الجبن، لقد حاول مصنعو المواد الغذائية بشدة إعادة تكوين المذاق الكريمي والقوام الرطب، بدون منتجات الألبان، لكن بالإضافة إلى أن الجبن النباتي ليس مذاقًا مثل الجبن الحقيقي، فهو أيضًا أسوأ بالنسبة لصحتك، وفقًا لأحد الخبراء.

وقالت الصحيفة، إن البدائل النباتية لها "قيمة غذائية قليلة" وتحتوي على دهون ضارة أكثر بكثير من الأصل، وذلك لأن الشركات المصنعة تحاول جاهدة أن تجعل الجبن النباتي لها مظهرًا وطعمًا وحتى تذوب مثل الجبنة الحقيقية، وفقًا لخبير التغذية ريتشارد هوفمان، مضيفا أنه غالبًا ما يتم صنع البدائل باستخدام زيوت نباتية غنية بالدهون المشبعة والكوليسترول السيئ وخالية من أي فيتامينات أو معادن.

وأضاف، أن الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من المشاكل الصحية، مثل ضعف العظام، وفقًا لهوفمان، من جامعة هيرتفوردشاير ببريطانيا، مؤكدا، إن الكثير من الناس يتوقعون أن يكون البديل النباتي "مغذيًا مثل جبن الألبان".

وحذر قائلاً: نظرًا لأن العديد من الشركات المصنعة تركز على جعل مذاق الجبن ومظهره وحتى تذوبه مثل جبن الألبان، فإن نادرًا ما يكون صحيا.

ووفقًا لجمعية النباتيين، فقد تضاعف عدد النباتيين في المملكة المتحدة 4 مرات إلى 600 ألف بين عامي 2014 و2019، وتتوفر العشرات من أنواع الجبن البديلة الآن في محلات السوبر ماركت نتيجة لذلك، بما في ذلك تلك التي تنتجها شركة أبلوود وشيز وفيتاليت وفيولايف وإيلشستر فيجان، كما يمكن أن تكلف أكثر من ضعف تكلفة الإصدارات التقليدية.

وقالت الصحيفة، إن النشا والزيوت النباتية - مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل - هي المكونات الرئيسية في الجبن النباتي وتجعلها تشبه الجبنة الحقيقية، لكن هوفمان قال في المحادثة إن "لها قيمة غذائية قليلة"، حيث تكسر الأمعاء النشا إلى سكر، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، ومرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب.

وقال إن الزيوت النباتية "أسوأ"، فعلى الرغم من المزاعم بأن زيت جوز الهند صحي، فهو عبارة عن دهون مشبعة "بالكامل تقريبًا".

وأضافت أن حمض اللوريك، النوع الرئيسي من الدهون المشبعة في زيت جوز الهند، يرفع مستويات "الكوليسترول الضار" المعروف بالبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) هذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يمكن أن يحتوي جزء صغير واحد فقط بحجم 30 جرامًا من الجبن النباتي القائم على زيت جوز الهند على ثلث بدل الدهون المشبعة اليومي للشخص، ومع ذلك، يمكن أن يكون أداء النباتيين أفضل قليلاً عن طريق استهلاك جبن الشيدر النباتي الذي يستخدم زيت النخيل.

وأوضحت، إن حوالي نصف الدهون في زيت النخيل مشبعة، مقارنة بنسبة 90% في زيت جوز الهند، لكن حمض البالمتيك، وهو الدهون المشبعة الرئيسية في زيت النخيل، يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب، موضحة، إنه في حين أن الجبن الحقيقي يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون المشبعة، إلا أنه لا يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

يعتقد العلماء أن هذا قد يرجع إلى الدهون المشبعة الموجودة بشكل طبيعي في الجبن والتي لا يمتصها الجسم بقدر تلك الموجودة في الزيوت واللحوم، مشيرة إلى أن أولئك الذين يتناولون الجبن النباتي قد يفقدون أيضًا الفوائد الغذائية لجبن الألبان، والتي تحتوي بشكل طبيعي على البروتين والكالسيوم واليود وفيتامين ب 12 وفيتامين د.

قال هوفمان، إن المصنّعين بحاجة إلى إضافة هذه العناصر الغذائية إلى الجبن النباتي حتى يحصل المستهلكون على نفس الفوائد – لكنهم لا ​​يفعلون ذلك.

وأكد، إنه "على الرغم من أن شريحة الجبن النباتي من غير المرجح أن تسبب أي ضرر، فإن الاعتماد عليها كبديل لمنتجات الألبان قد يكون له تكاليف على صحتك".

أظهرت دراسة استمرت 12 أسبوعًا أجراها باحثون في جامعة هلسنكي أن 136 متطوعًا يتبعون واحدة من ثلاث وجبات تحتوي على كميات مختلفة من البروتين النباتي، أولئك الذين استبدلوا منتجات الألبان ببدائل نباتية رأوا صحة عظامهم تتدهور.

وأوضح هوفمان، إن هذا ربما يرجع إلى انخفاض تناول فيتامين (د) والكالسيوم، لكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاكتشاف العواقب الصحية طويلة المدى لعدم تناول منتجات الألبان، مضيفا، إنه في حين أن البعض قد يكون نباتيًا للحصول على فوائد صحية، إلا أنها تأتي من اتباع أنظمة غذائية غنية بالفواكه والخضروات والمكسرات والبقول، لذا، من المهم أن يشاهد النباتيون عدد بدائل الأطعمة فائقة المعالجة التي يأكلونها، كما قال هوفمان، ومع ذلك، أشار إلى أن بعض أنواع الجبن النباتي قد تكون صحية أكثر من غيرها إذا استخدمت الكاجو.

أشار هوفمان، إلى إن هذه الأنواع تحتوي على بروتين أكثر وأقل ملحًا ودهونًا مشبعة، على الرغم من أنها أغلى ثمنًا.