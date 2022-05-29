مرض السكرى من النوع 2 قد يسرع من الشيخوخة بنسبة 26%

كتبت إيناس البنا

أثبت العلماء وفقًا لموقع "timesnownews" أن الدماغ قد يتعرض لتسريع عملية الشيخوخة بنسبة 26% تقريبًا في الأشخاص المصابين بداء السكري 2 مقارنة مع الأفراد غير المصابين بالمرض.

ووجد العلماء أن هناك بالفعل دليلا قويا يربط بين مرض السكري من النوع 2 والتدهور المعرفي ومع ذلك، يخضع عدد قليل من المرضى حاليًا لتقييم معرفي شامل كجزء من رعايتهم السريرية.

تشير النتائج، التي نُشرت اليوم فيeLife ، إلى أنه بحلول الوقت الذي يتم فيه تشخيص مرض السكري من النوع 2 رسميًا، قد يكون هناك بالفعل تلف كبير في الدماغ، وتشير النتائج أيضًا إلى أن أنماط التنكس العصبي المرتبط بمرض السكري من النوع 2 تتداخل بشدة مع أنماط الشيخوخة الطبيعية، ولكن يتم تسريع عملية التنكس العصبي.

لذلك هناك حاجة ماسة إلى طرق حساسة للكشف عن التغيرات المرتبطة بمرض السكري في الدماغ.

قال بوتوند أنتال، طالب الدكتوراه في قسم الهندسة الطبية الحيوية ، جامعة ستوني بروك ، الولايات المتحدة: "تركز التقييمات السريرية الروتينية لتشخيص مرض السكري عادةً على جلوكوز الدم ومستويات الأنسولين ونسبة كتلة الجسم".

قام الفريق بتقييم العلاقة بين شيخوخة الدماغ النموذجية وتلك التي تظهر في داء السكري من النوع 2 ، والتي تتضمن مسحًا للدماغ وقياسات وظائف المخ ، لـ 20000 شخص تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 80 عامًا، ثم تمت مقارنة النتائج مع التحليل التلوي لما يقرب من 100 دراسة أخرى.

أظهر تحليلهم أن كلاً من الشيخوخة ومرض السكري من النوع 2 يسببان تغييرات في الوظائف التنفيذية مثل الذاكرة العاملة والتعلم والتفكير المرن وتغيرات في سرعة معالجة الدماغ.

ومع ذلك ، فإن الأشخاص المصابين بداء السكري شهدوا انخفاضًا إضافيًا بنسبة 13.1 % في الوظيفة التنفيذية بما يتجاوز الآثار المرتبطة بالعمر ، وانخفضت سرعة معالجتهم بنسبة 6.7 % أخرى مقارنة بالأشخاص من نفس العمر غير المصابين بالسكري.

علاوة على ذلك، أظهرت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للأشخاص المصابين بالسكري وغير المصابين بداء السكري انخفاضًا أكثر وضوحًا في المادة الرمادية بما يتجاوز الآثار المعتادة المرتبطة بالعمر - وانخفاض إضافي بنسبة 6.2 % في المادة الرمادية في المخطط البطني، ولكن أيضًا فقد المادة الرمادية في مناطق أخرى، مقارنة بالشيخوخة الطبيعية.

قالت ليليان موخيكا بارودي، مديرة مختبر الحاسبات: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن داء السكري من النوع 2 وتطوره قد يكون مرتبطًا بتسارع شيخوخة الدماغ، ومن المحتمل أن يكون ذلك بسبب ضعف توافر الطاقة مما يؤدي إلى تغييرات كبيرة في بنية الدماغ ووظائفه".