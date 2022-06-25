حياة كريمة.. 8 معلومات عن أكبر محطة معالجة مياه لخدمة 15 قرية ببنى سويف

1. محطة معالجة دنديل تعد من أكبر المحطات على مستوى الجمهورية، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

2. المحطة تخدم 15 قرية داخل محافظة بنى سويف.

3. المحطة يستفيد منها أهالى مراكز ناصر وبنى سويف واهناسيا.

4. يتم حالياً أعمال الحفر والإحلال الخاصة بأحواض الترسيب والتجفيف، والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

5. المحطة يتم إنشاؤها بتكلفة 500 مليون جنيه.

6. المحطة مقامة على مساحة 35 فدانا.

7. تبلغ سعتها الحالية 34 ألف متر مكعب في اليوم "مرحلة أولى"، وتخدم: مدينة ناصر، كوم أبو خلاد، الحمام، الزيتون، البرج، المنصورة، منشأة هديب، غيط البحاري، طىسا الملق، دلاص، الرياض، بهبشين، بني عدي، طحا بوش، دنديل، الحرجة.

8. مستهدف زيادة طاقتها الاستيعابية إلى 40 ألف متر مكعب في اليوم في مرحلتها الثانية، لتخدم 5 قرى إضافية بمركزي بني سويف واهناسيا وهي: حاجر بني سليمان، السعادنة، باها، ومعصرة نعسان وقاي.