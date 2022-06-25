حملات تجميل ورصف وتنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الشبابية بنسبة 80% بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قرى ومدن دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حملات نظافة وتجميل والرصف بالانترلوك وبالأسفلت، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق.

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال أعمال التجميل بوضع الطبقة الخرسانية وطلائها بالألوان واستكمال الانترلوك بمدخل المدينة بشارع الشركات، وأعمال التطوير والرصف وأعمال النظافة التي تشهدها قرى دسوق.

وتفقد عبدالستار، الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحي بقرية الشبابية ضمن مشروع الصرف الصحي آفاق 2020 المرحلة الثانية، والذي بدأ التنفيذ منتصف شهر يونيو ويستمر العمل به على مدار 18 شهراً تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتم تركيب خط الانحدار بالطريق العمومي بنسبة تنفيذ شبكات 70٪، وخط الطرد 80٪، ونسبة إنشاء محطة الرفع 80% وفي انتظار توريدات الميكانيكا.



استمرار اعمال الرصف والتجميل



اعمال التجميل بدسوق



الاعمال الجارية بمشوع الصرف الصحي