فصل التيار الكهربائى عن 12 منطقة بمدينة دسوق السبت المقبل لأعمال الصيانة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، فصل التيار الكهربائي عن 12 منطقة داخل مدينة دسوق يوم السبت المقبل، الموافق 18 يونيو، وذلك من أجل تنفيذ أعمال الصيانة الدورية اللازمة.

وأضاف مجلس مدينة دسوق، في بيان صادر له، أن عملية فصل التيار الكهربائي ستتم في تمام الساعة السادسة من صباح يوم السبت المقبل، حتى الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم، أو الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية اللازمة.

وحدد مجلس مدينة دسوق، المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بدسوق، وذلك من أجل تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة والدورية لعدد من المحولات، حيث تتأثر بعمليات فصل التيار الكهربائي: منطقة السنترال، ومنطقة المحكمة، حي الشريف، شارع الشركات، تقسيم الحلو، منطقة فم الصعيدي، شارع السينما، منطقة مدرسة جمال عبد الناصر، منطقة مدرسة أحمد زويل، منطقة مدرسة الأشراف، منطقة المعهد الديني، منطقة نجيب سالم.

وناشد مجلس المدينة في بيانه، المواطنين والمؤسسات الصحية والخدمية والحكومية المختلفة، وأصحاب المخابز ومديري المستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي، بتدبير احتياجاتهم من التيار الكهربائي فترة انقطاع التيار الكهربائي يوم السبت، ولحين عودة التيار الكهربائي مرة أخرى، حيث من المقرر أن تعود في العاشرة من صباح نفس اليوم.