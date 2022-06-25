تعرف على جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق ما يلي:

فى مجال الأمن العام..

تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية")، ضُبط خلالها (99) متهم، وبحوزتهم (28 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 59 قطعة سلاح أبيض)، وضبط 34 قضية إتجار بالمواد المخدرة.

كما تم تنفيذ 4094 حكم قضائى متنوع وضبط 371 قضية متنوعة، وضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 9متهمين إعترفوا بإرتكاب 3 حوادث.

فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة..

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (392) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة - الغربية – الإسكندرية- الدقهلية – المنيا– السويس– القليوبية – المنوفية- سوهاج – كفر الشيخ – الشرقية – بورسعيد – قنا –دمياط– الأقصر– جنوب سيناء- البحرالأحمر– مطروح– الإسماعيلية – الفيوم - الوادى الجديد - البحيرة) ، وبحوزتهم (228 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة– كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة– سلاح – مخدرات – قتل).

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة..

تم ضبط (736) قطعة سلاح نارى أبرزها (2 رشاش- 66 بندقية آلية - 36 مسدس – 102 بندقية غير مششخنة – 530 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 80 خزينة)، وضبط (1132) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة..

تم ضبط 8 تشكيلات عصابية ضموا 30متهم إعترفوا بإرتكاب 44حادث سرقة متنوع، وضبط 119 قضية أحداث، وضبط 4 سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 94 حادث متنوع، وضبط مرتكبيها بإجمالى(124) متهماً.

فى مجال تنفيذ الأحكام..

تم تنفيذ (457375) حكم قضائى

فى مجال الأمن الإقتصادى..

تم ضبط 27 قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (551 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 74385جنيه)، وضبط 14 قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (255211 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

كما تم ضبط (10269) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2023٫923) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة.

قضايا التيار الكهربائى..

تم ضبط (85380) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (69,233,824) مليون جنيه.

قضايا التهرب الضريبى..

تم ضبط (1319) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (2,313,601,131) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (6,857,786) مليون جنيه.

قضايا الأموال العامة..

تم ضبط (53) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (109,291,300 مليون جنيه)، أبرزها:

.ضبط عدد 44 قضية فى مجال الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة(عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (60,416,055 مليون جنيه).

قضايا النقل والمواصلات..

ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (4) متهمين ، إرتكبوا (2) واقعة سرقة، وضبط (1468) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

قضايا المصنفات..

ضبط (267) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : (155) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات أبرزها (إستوديو تصوير– جاهز لاب توب – كاميرا ديجيتال- هاتف محمول) ، وكذا ضبط (112) قضية فى مجال جرائم المطبوعات تمثلت فى (كتب روائية وأدبية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

قضايا البيئة والمسطحات المائية..

تم ضبط (628) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1556) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و(387) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و (160) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و(63) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وكذا تأمين (630) لنش سياحى.

فى مجال مكافحة المخدرات..

تم ضبط (1178) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالهم:

• كمية من مخدر البانجو ، وزنت (1687,541 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (216,908 كيلو جرام).

• كمية من بذور القنب "البانجو" وزنت (50,14 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الهيروين، وزنت (35,438 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (8,883 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (5,74 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الفودو ، وزنت (610 جرام).

• كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (380 جرام).

• عدد ( 2620 قرص ترامادول مخدر).

• عدد (67٫462 ألف قرص مؤثر مخدر).

• عدد (22 قرص إكستاسى "خبوط" مخدر).

. إبادة مساحة (12 فدان و6 قيراط و15 سهم) منزرعة بنبات القنب "البانجو" المخدر.

.ضبط(2) قضية غسل أموال، قدرت قيمة الممتلكات قرابة (44) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

.إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (7) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (50,000,000 مليون جنيه).

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك..

أسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا بإجمالى 5 متهمين بمضبوطات بلغت (190 كيلو جرام).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية..

.ضبط (303205) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (62254 مخالفة تجاوز السرعة المقررة – 2167 موقف عشوائى).

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة..

تم رفع (406 سيارة – 44 دراجة نارية).

فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية..

تم ضبط (12299) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:

المرور على عدد (146) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة ل467 من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية 4 منهم، وفحص (280) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين صلاحيتهم، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4184) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (219) سائق منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتى:

فى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة..

تم ضبط عدد (1662) مخالفة أجهزة صوتية ، ضبط عدد (2331) مخالفة الأجهزة الضوئية ، ضبط عدد (4870) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص ، ضبط عدد (4056) مخالفة ملصقات.

•ضبط عدد (87) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" ، ضبط عدد (486) أجهزة صوتية ، ضبط عدد (717) أجهزة ضوئية ، ضبط عدد (1337) ملصقات مخالفة.

فى مجال أمن الموانئ..

ضبط (11) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل – مكملات غذائية) ، وكذا (53) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية– جنحة مرورية).

فى مجال الأمن السياحى..

ضبط (387) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.