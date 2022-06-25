اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بيفطروا "مشروب الفتوات" في سوهاج.. البوظة الصعيدى من إيد أبو محمود (فيديو)

السبت، 25 يونيو 2022 11:23 ص
بيفطروا "مشروب الفتوات" في سوهاج.. البوظة الصعيدى من إيد أبو محمود (فيديو) البوظة الصعيدى من إيد أبو محمود
سوهاج محمود مقبول

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قدم تلفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا من محافظة سوهاج، بعنوان "الناس هنا بيفطروا بـ"مشروب الفتوات".. البوظة الصعيدى من إيد أبو محمود اللى يبدأ بيها يومه ما حدش يقف قدامه"، حيث تناول البث توافد المواطنين على شراب البوظة من عند أشهر البائعين أبو محمود بمنطقة الكوامل بسوهاج ثانى أشهر منطقة لبيع البوظة بعد العسيرات.

في البداية يقول إيهاب أبو محمود: أعمل بهذه المهنة منذ أكثر من 25 سنة تقريبا، هنا في هذا المكان يأتي الأهالى من أجل شرب وشراء البوظة بشكل منتظم، فهو المشروب الرسمي لهم، يتناوله الكبير والصغير، الشباب والأطفال، وأسعارها في متناول الجميع، الكيس بـ 2.5 والكوب بخمسة جنيهات والجركن بــ 35 جنيها، ومنها الحلو ومنها حادق، واللى ممعوش فلوس برضه يشرب.

ومن جانبهم قال الأهالى: إننا هنا في قرية الكوامل نأتى كل يوم من أجل شرب البوظة، ومنا من يأتي من محافظات مجاورة مثل قنا ومراكز مجاورة مثل جرجا والبلينا والمنشاه من أجل شرب البوظة، فهى علاج في بعض الأحيان تزيل الحصوه لأن بها شعير تنظف الصدر بالنسبة للمدخنين وتزيل ما به ونحن نحب البوظة فهى تشعرك بالشبع طوال اليوم والراحة وتعطيك الطاقة اللازمة للعمل.

البوظة الصعيدى من إيد أبو محمود (5)
البوظة الصعيدى من إيد أبو محمود (5)

 

البوظة الصعيدى من إيد أبو محمود (6)
البوظة الصعيدى من إيد أبو محمود (6)

 

البوظة الصعيدى من إيد أبو محمود (7)
البوظة الصعيدى من إيد أبو محمود (7)

 

البوظة الصعيدى من إيد أبو محمود (8)
البوظة الصعيدى من إيد أبو محمود (8)

 

البوظة الصعيدى من إيد أبو محمود (9)
البوظة الصعيدى من إيد أبو محمود (9)

 

البوظة الصعيدى من إيد أبو محمود (1)
البوظة الصعيدى من إيد أبو محمود (1)

 

البوظة الصعيدى من إيد أبو محمود (2)
البوظة الصعيدى من إيد أبو محمود (2)

 

البوظة الصعيدى من إيد أبو محمود (3)
البوظة الصعيدى من إيد أبو محمود (3)

 

البوظة الصعيدى من إيد أبو محمود (4)
البوظة الصعيدى من إيد أبو محمود (4)

 


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