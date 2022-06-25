الوادى الجديد تنفذ مدارس حقلية وبرامج إرشادية عن محصول القطن بالفرافرة

الوادى الجديد- ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الزراعة بالوادى الجديد، تنفيذ مدارس حقلية وبرامج إرشادية عن محصول القطن بمركز الفرافرة تحت إشراف الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة التعاون بين الإدارة الزراعية وقسم الإرشاد الزراعى بالفرافرة وحاضر فيها الدكتور سامى بدر رئيس بحوث النبات وبحضور لفيف من المزارعين وشباب الخريجين المهتمين بزراعة القطن بالفرافرة .

وتحدث الدكتور سامى بدر عن أهمية الاهتمام بمحصول القطن والتوسع فى زراعته للخروج بمحصول جيد و اهمية التسميد الجيد فى هذة الفترة و مكافحة الحشائش والمبيدات المناسبة لذلك والعمليات الزراعية والخدمة للمحصول وأهمية الرى فى المراحل المختلفة للنبات و برنامج وعدد الرشات لمكافحة ديدان ورق القطن وديدان اللوز .

وكانت مديرية الزراعة بالوادى الجديد أعلنت عن ختام الدورة التدريبية لتربية ديدان الحرير وانتاج الشرانق فى مركز الداخلة بحضور الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الداخلة والدكتور أسامة محمد محمد غازى رئيس بحوث الحرير و المهندس سيد مدنى محمود مدير الادارة الزراعية بموط وعدد من الكوادر المختصة .

وشارك فى الفعاليات 60 متدرب من المهتمين بتربية دودة الحرير وأصحاب مشروعات الحرير وشباب الخريحين و طلاب مدرسة الزراعة قسم النحل والحرير والمهندسين والمشرفين الزراعيين بإدارة موط وبلاط والقصر وذلك فى إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد و الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وتحدث الدكتور اسامة غازى محاضرة عن إقتصاديات تربية ديدان الحرير وإنتاج الشرانق و حل الحرير وإنتاج الحرير الخام و تسويق الشرانق وكيفية تحقيق النجاح للمشروع من خلال الالتزام بالتوجيهات ومراعاة الفنيات خلال مراحل التربية وتم فتح باب المناقشة والاجابة عن جميع الاسئلة



