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الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:54 م
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زراعة الوادى الجديد: تنفيذ مدرسة حقلية للنخيل بقرى الجديدة والراشدة بالداخلة.. صور

الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:50 م
زراعة الوادى الجديد: تنفيذ مدرسة حقلية للنخيل بقرى الجديدة والراشدة بالداخلة.. صور تنفيذ مدارس حقلية للنخيل بقرى الجديدة
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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اعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد عن تنفيذ مدارس حقلية للنخيل بقرى الجديدة، والراشدة برئاسة الميسر الدكتور محمد عبدالمنعم، والميسر الدكتور  خضر محمود، وبحضور عدد كبير من المزارعين تحت إشراف الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، وبالتعاون بين منظمة الاغذية والزراعة الفاو، ومعهد بحوث وقايه النباتات ومديرية الزراعة .

وتضمنت محاور الجلسة شرحا مفصلا عن التقويس وأثره على المحصول ومكافحة دودة البلح الصغرى والاكاروس، وكانت الاستجابة والتفاعل من المزارعين مميزة، وجرت مناقشة جميع الأفكار فيما بينهم وجرى خلال الجلسة للمدرسة عمل تحليل بيئي وفحص النخيل وتبادل الأفكار في التقويس وكيفية إجرائه قديما وحديثا ومناقشة المميزات والعيوب والاتفاق والعمل بالتقويس العلمي الحديث لمميزاته وفوائده في إنتاج محصول ذو جودة عالية وقيمة اقتصادية عالية .

وجرى عرض موضوعات خاصة في إطار الموضوع وإجراء تمرين ديناميكي أضاف روح الحب والتعاون والعمل الجماعي، وكانت ردود الأفعال والنقاش حول الإدارة المكافحة المتكاملة لأفات النخيل خاصة دودة البلح الصغرى والأكاروس ممتازة ومجدية.

زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (1)
زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (1)

 

زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (2)
زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (2)

 

زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (3)
زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (3)

 

زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (4)
زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (4)

 

زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (5)
زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (5)

 

زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (6)
زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (6)

 

زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (7)
زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (7)

 

زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (8)
زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (8)

 

زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (9)
زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (9)

 

زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (10)
زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (10)

 

زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (11)
زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (11)

 

زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (12)
زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (12)

 

زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (13)
زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (13)

 

زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (14)
زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (14)

 

زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (15)
زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (15)

 

زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (16)
زراعة الوادي الجديد تنفذمدرسة حقلية للنخيل (16)

 

 


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