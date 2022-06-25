النيابة تتحفظ على مستلزمات طبية وخيوط جراحية قبل تهريبها من مطار برج العرب

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التحفظ على 35833 عبوة مستلزمات طبية وجراحية قبل محاولة تهريبها من الخارج عبر مطار برج العرب، ودفع 4 ملايين و494 ألفا و600 جنيه قيمة التعويضات الجمركية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول، وحجز صاحبى المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة التهريب.

تلقى مدير أمن مطار برج العرب بالإسكندرية، إخطارًا من ضباط المباحث، يفيد بتمكن رجال الجمارك من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طبية وخيوط جراحية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وكشفت التحريات أنه أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على رحلة طيران الخطوط التركية اشتبه رئيس الوردية فى الراكبين م.ع.ع، مصرى الجنسية وكذا الراكب أ.ع.ب، مصرى الجنسية أيضاً، وتم تمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتم تأكيد صحة الاشتباه.

وبالعرض على مدير إدارة الجمرك بالإنابة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبين فتبين وجود 35833 عبوة مستلزمات طبية وجراحية، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 4 ملايين و494 ألفا و600 جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 24 لسنة 2022، واخطرت النيابة التحقيقات.