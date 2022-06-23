اليوم السابع
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الخميس، 23 يونيو 2022 04:52 م
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التحفظ على مستلزمات طب أسنان قبل تهريبها مطار برج العرب الدولى

الخميس، 23 يونيو 2022 04:28 م
التحفظ على مستلزمات طب أسنان قبل تهريبها مطار برج العرب الدولى مطار برج العرب - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التحفظ علي مستلزمات طب أسنان قبل تهريبها من الخارج عبر مطار برج العرب، 356 ألف جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات.
 
تلقي مدير أمن مطار برج العرب بالإسكندرية، إخطار من ضباط المباحث، يفيد بتمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولى، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب أسنان داخل البلاد.
 
كشفت التحريات أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين علي رحلة طيران العربية القادمة من الشارقة اشتبه في الراكب س.ي.م، وبالعرض علي إدارة الجمرك قرر تشكيل لجنة وبتمرير امتعة الراكب علي جهاز الاكس رأي تأكد صحة الاشتباه بوجود مستلزمات طب أسنان.
 
وقدرت قيمة التعويضات 356880 جنيها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 23 لسنة 2022 بجمرك مطار برج العرب الدولي، واخطرت النيابة التحقيقات.
 

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