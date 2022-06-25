وقال نيهمر، في تصريحات اليوم السبت، ضمن أعمال منتدى أوروبا، "فيما يتعلق بسياسة توسيع الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص يجب أن نمنح هذه الدول آفاقًا حقيقية للانضمام؛ لأن استقرارنا وأمننا مرتبطان أيضًا ارتباطًا مباشرًا بغرب البلقان".



ومن جانب آخر، أعرب المستشار النمساوي عن تقديره لقرار عملاق السيارات العالمي "بى إم دبليو" استثمار مليار يورو في ولاية شتاير مارك النمساوية اعتبارًا من عام 2025 لإنتاج محركات السيارات الكهربائية.



وأشار نيهمر إلى أن هذا استثمارًا مهمًا في الاقتصاد النمساوي؛ إذ سوف يؤدي الى إيجاد العديد من الوظائف، معتبرًا أن المشروع يمثل انطلاقة لشراكة مهمة مع شركة عالمية.