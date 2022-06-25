اليوم السابع
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الشرطة تداهم 5 مصحات غير مرخصة بالقاهرة لعلاج المدمنين

السبت، 25 يونيو 2022 12:37 م
الشرطة تداهم 5 مصحات غير مرخصة بالقاهرة لعلاج المدمنين قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبالإشتراك مع مديرية أمن القاهرة والأجهزة المعنية بحملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة القاهرة.
 
وتم ضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بنطاق محافظة القاهرة، كما تم ضبط 5 أشخاص، من المشرفين على تلك المراكز، وتبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص - لا يوجد إتباع لسياسات مكافحة العدوى) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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