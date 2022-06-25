الحموضة المعوية أثناء الحمل.. 6 طرق للحصول على راحة فورية

كتبت إيناس البنا

يعد الحمل من الأمور الصعبة التي تمر على المرأة طوال الـ 9 أشهر، حيث يمر جسدها بتغييرات مختلفة تؤدي إلى الكثير من عدم الارتياح، بسبب العديد من التغيرات الهرمونية التي تؤثر على الضغط داخل وظائف الجسم المختلفة.

حمض ارتجاع أو حرقة من المعدة هي حالة تعاني منها معظم النساء أثناء الحمل، ووفقا لموقع " healthsite"، تؤدي العديد من الاختلالات الهرمونية إلى ارتفاع حمض المعدة إلى أنبوب الطعام، مما يجعلك تشعر بالغثيان والدوار، في كثير من الأحيان، يتسبب الرحم في ارتداد الحمض عن طريق الضغط على المعدة.

هناك عدة علاجات للمطبخ يمكن اتباعها للتخلص من الحموضة المعوية على الفور، دون القلق بشأن أي آثار جانبية:

الزبادي:



الزبادي ليس فقط مهدئًا ، ولكنه أيضًا مليء بالبروبيوتيك التي تساعد في تخفيف حرقة المعدة، تناول الزبادي المثلج يجعلك تشعر بالتحسن على الفور.

الحليب والعسل:



هذا المزيج طريقة مؤكدة لتحييد الحموضة المعوية لدى النساء الحوامل، كوب من الحليب الدافئ مع ملعقة كبيرة من العسل دواء رائع.

الأناناس:



الأناناس مليء بفيتامين سي الذي يساعد في تخفيف أعراض حرقة المعدة، يساعد تناول شريحة من الأناناس بعد الوجبات على الهضم.

الزنجبيل:



هذا الجذر هو طعام خارق يجعله علاجًا جيدًا لاضطراب المعدة، كونه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، يساعد الزنجبيل أيضًا في تقليل الالتهاب.

خل التفاح:



عند تخفيفه بالماء، يعمل خل التفاح على العجائب للجهاز الهضمي.