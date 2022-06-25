الحكومة: تنفيذ 1000 مشروع ضمن حياة كريمة لخدمة 600 ألف مواطن بمركز زفتى

رامى محيى الدين

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء حريص دائما على المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى المحافظات ويتلقى تقريرًا يوميًا عما يجرى تنفيذه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء يختار قرية أو مركز ضمن المبادرة لتفقد المشروعات الجارى تنفيذها.

وأوضح أن هناك فرصة ذهبية أمام القطاع الخاص للدخول فى أى مشروع جارى تنفيذه، لافتا إلى أن الرخصة لا تستغرق أكثر من 20 يومًا، وهناك رخصة ذهبية تصدر من مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء تفقد اليوم مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز زفتى وهو المركز الوحيد فى المرحلة الأولى من المبادرة بالغربية، على أن يتم إدراج 4 مراكز فى المرحلة الثانية من المبادرة.

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مركز زفتى يشهد تنفيذ 1000 مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة، لخدمة 600 ألف مواطن.

واستطرد أنه يتم إنشاء مشروعات جديدة مثل المدارس والمستشفيات ومجمعات لتقديم الخدمات، وتطوير مراكز الشباب، رفع وتحسين رفع كفاءة الطرق المختلفة، وتبطين الترع.

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه مع انتهاء مبادرة حياة كريمة بكل مراحلها سيكون تم توصيل الصرف الصحى بكل القرى المصرية.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار عالميًا وضع ضغوطًا على الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن مبادرة حياة كريمة خففت من الظروف الصعبة للمواطنين فى القرى.

اختتم أنه تم تنفيذ نحو 80% من المنطقة اللوجيستية بمحافظة الغربية على 83 فدانا، والتى تمثل نموذجا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه، ما يؤكد أن الدولة لديها بعد تنموى يشمل جميع أنحاء الجمهورية.