الأوقاف تعلن ضم 212 مقرأة قرآنية جديدة للجمهور فى 8 محافظات

كتب ـ على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، إضافة 212 مقرأة قرآنية جديدة للجمهور بمحافظات: "الإسكندرية – الإسماعيلية – أسوان – أسيوط – البحر الأحمر - البحيرة – الدقهلية - الفيوم"، لافتة إلى أنه بذلك يكون ما تم نشره قبل ذلك 1295 مقرأة للجمهور، ليصل إجمالى المقارئ القرآنية المفتوحة للجمهور (1507) مقرأة للجمهور.

وأوضحت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، أن المقارئ القرآنية الجديدة تكون جميعها يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر، بدءًا من الجمعة المقبلة.

في سياق متصل، أعلنت الوزارة، اعتماد 12 واعظة متطوعة جديدة، من عضوات هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف والمعاهد الأزهرية.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، ومن أهمها:

1.التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين.

2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.

3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة".

4.انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال.

5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور.

6.عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية .

7.التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل .

8.التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف .

9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى .