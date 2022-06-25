إعادة فتح طريق الميات بعد إغلاقه بسبب أعمال الصرف الصحى بدشنا فى قنا

قنا صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمجلس قروى أبومناع غرب بقنا، إعادة فتح طريق الميات، بعد إغلاقه 20 يومًا، نظراً لأعمال الحفر بخطوط الصرف الصحى بالمنطقة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى أبومناع غرب، إنه تابع سير العمل الخاص بخط الصرف، مشيرًا إلى أنه تم إعادة فتح طريق الميات من جديد، بعد تغيير مسار السير لطريق الجحاريد، لمدة 20 يوماً، وذلك بسبب أعمال الصرف الصحى بالقرية، مؤكدًا أن الأعمال تتم بصورة متميزة.

وأوضح أنه تم وضع أقماع وأشرطة تحذيرية بمواقع العمل، بالإضافة إلى تجهيز وتمهيد طريق الغزالية، والذى كان مغلقا بسبب تراكمات الصرف، حيث تم رفع جميع المخلفات وتجهيز الطريق بجهود العاملين واستخدام معدات الوحدة المحلية.

وأكد رئيس القرية، أن أعمال الصرف الصحى تتم فى القرية على قدم وساق، خاصة وأن هناك أعمال إنشائية تجرى حاليًا بخط طرد الصرف الصحى بنجع الدار، التابع للوحدة المحلية، بطول 160 مترًا فى عمق 2 متر، لخدمة أهالى القرية، بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير المساعد، وأشرف أنور، رئيس مجلس مركز ومدينة دشنا، والجارى إنشاؤه ضمن مشروعات "حياة كريمة".

وأشاد رئيس الوحدة المحلية، بالجهد المبذول، فى العديد من مشروعات الصرف الصحي، التى قاربت على التسليم، والتى من بينها مشروع التوسع الثانى لمحطة معالجة الصرف الصحى بنجع الميات التابع لقرية أبومناع غرب، الذى يجرى إنشاؤها أيضا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، على مساحة 60 ألف متر، بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ألف م٣/يوم، وتكلفة مالية تصل إلى 450 مليون جنيه.