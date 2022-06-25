شكوى من تذبذب التيار الكهربائى وتكرار انقطاعه فى أبو تشت.. ورئيس المدينة يرد

كتبت: شيماء حمدى - قنا - صابر سعيد

أرسل القارئ محمد عبد الباسط سالمان أبوتشت من محافظة قنا، شكوى عبر خدمة" صحافة المواطن " باليوم السابع، بسبب تذبذب التيار الكهربائى وتكرار انقطاعه.

وأضاف قائلا :" نحن أهالى قرية العوامر الغربية نعانى أشد العناء من انخفاض التيار الكهربائي هبوطا وعلوا فجأة، مما أدى إلى حرق كثير من الأجهزة المنزلية ويهبط مستوى الإضاءة لدرجة عدم الرؤية ثم فجأة يعلو حتى أكثر من 250 فولت كذلك كثرة انقطاع الكهرباء عن البلده".

وقال الدكتور قدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، إن الوحدة المحلية تفحص شكوى المواطن من ضعف وتذبذب الكهرباء في قريته والتواصل مع مهندسة الكهرباء لحل المشكلة.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".