إزالة تعديات رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بسمادون فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تابع المهندس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، حملات الإزالة التى تقوم بها الوحدات المحلية من خلال وحدة رصد المتغيرات المكانية بالقرى والمدينة والتى تقوم برصد أى متغيرات بنائية وما يتم تصويرة بالقمر الصناعى من متغيرات على المبانى أو الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة والتعامل الفورى مع أى تعديات مخالفة .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة الإستمرار فى التصدى بكل حزم لكافة صور التعديات التى تُرصدها وحدة المتغيرات المكانية وتنفيذ الإزالة الفورية فى المهد وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين .

وفى ضوء ذلك واصلت الوحدة المحلية بسمادون جهودها المكثفة فى تنفيذ الإزالة الفورية لخمس حالات تعدى رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بقرية سمادون وذلك على مساحة إجمالية حوالى 464م ،بحضور حسام حسن، هيثم صادق نائبى رئيس المدينة، علاء أبو حشيش مساعد رئيس المدينة، خيرى محيى رئيس الوحدة المحلية بسمادون، صبرى زيد مسئول الإزالات بالمجلس ،ومسئول التعديات بالوحدة، أحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات بمجلس مدينة أشمون، وتمت الإزالة دون أى خسائر فى الأرواح والممتلكات.

من جانبة شدد النمر على تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، والتصدى بكل حزم مع أى محاولات للبناء المخالف دون تهاون أو تقصير حفاظاً على حقوق الدولة وسيادة القانون .