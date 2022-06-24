إزالة تعديات على أراضى زراعية بمركزى البدارى وأسيوط.. صور

أسيوط - فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات ازالة التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة تنفيذا لخطة الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية لتوفير الأمن الغذائى لمصر، وحفاظا على الأرض الزراعية من التبوير، لافتا إلى التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وجميع مراكز واحياء المحافظة لرصد اية تعديات وازالتها فى مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين .

ترأس محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى حملة لتنفيذ بعض الإزالات الفورية لتعديات على اراض زراعية ومخالفات فى المهد قبل تفاقمها بنطاق قرى المركز فور رصدها حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المهمات المستخدمة فى المخالفات وذلك خلال حملات بمشاركة نائب رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن وباستخدام معدات الوحدات المحلية .

كما ترأس حسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط حملة لازالة بعض التعديات على ارض زراعية بقرية الزاوية بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية للمركز وتم تحرير المحضر اللازم وتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المتعدين ،لافتا إلى استمرار تنسيق الجهود مع المتابعة الميدانية بالمحافظة و وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد اية تعديات وازالتها فى مهدها .

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ فى وقت سابق ـ تم تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الارض الزراعية او اية مخالفات بناء ،على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على، استمرار تنفيذ حملات النظافة والتطوير بمختلف الأحياء والمراكز والقرى لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة ، لافتا الى انه يتم تنظيم العديد من الحملات بصفة دورية طبقاً للامكانات المتاحة بالتنسيق والتعاون بين وحدة الإنقاذ السريع ومسئولى الأحياء والمراكز على أن تستمر تلك الفعاليات فى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضارى الذى يليق بالمحافظة خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا الملف الهام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة مشددًا على ضرورة متابعة الأعمال الجارى تنفيذها بالمراكز والأحياء من قبل قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ خطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة والتجميل.

وأشار المحافظ الى ان الحملات اليومية للنظافة استهدفت قرى مراكز الغنايم والبدارى ومراكز أسيوط وديروط تحت اشراف ومتابعة خالد عويس رئيس مركز الغنايم ومحمد حسن رئيس مركز البدارى وحسنى درويش رئيس مركز اسيوط ومحمود نجار رئيس مركز ديروط وتم خلالها رفع كفاءة شوارع القرى والطرق السريع والفرعية وإزالة الأتربة والمخلفات بالاستعانة بمعدات الانقاذ السريع ومعدات شفط الأتربة وغيرها من معدات النظافة التابعة للحملات المكيانيكية وذلك فى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالى على الشوارع والميادين بالمحافظة.

وأضاف المحافظ انه تم تدعيم الوحدات المحلية بالمراكز والاحياء بأكثر من 25 معدة كنس وشفط الأتربة لرفع وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين لافتاً إلى توزيع هذه المعدات على المراكز والأحياء مع تكثيف حملات النظافة ورفع كافة المخلفات بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع طبقاً لخطة المحافظة وتطوير منظومة النظافة وتدعيمها بأحدث المعدات ووفقاً للامكانات المتاحة والاعتمادات المتوفرة واهتمام المحافظة بهذا القطاع الهام تماشياً مع سياسة الدولة فى الإهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين فى كافة القطاعات خاصة منظومة النظافة.



حملات ازالة لتعديات على اراضى زراعية



حملات نظافة بمراكز اسيوط