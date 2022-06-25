إحلال وتجديد خط مياه الشرب بقرية أبو سلطان في الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، فى بيان للشركة، أنه تم الانتهاء من أعمال تغيير مسار خط مياه الشرب، بطول 130 مترا بعزبة الغزلاوية التابعة لقرية أبوسلطان، وذلك فى استجابة سريعة لأهالى العزبة، حيث وجود مسار الخط أسفل منازل العزبة، الأمر الذى يؤثر سلباً على وصول المياه بالضغوط المناسبة لأهالى القرية.

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه فور ورود شكاوى المواطنين بالقرية للخط الساخن بالشركة 125 عن ضعف وانقطاع المياة بعزبة الغزلاوية بأبوسلطان ، تم تشكيل لجنة فنية لدراسة اسباب المشكلة برئاسة المهندس أحمد على مدير منطقة فايد، حيث تبين مرور خط المياه أسفل منازل العزبة ،وتم اتخاذ اللازم نحو تغيير مسار الخط بالإضافة إلى عمل احلال وتجديد لخطوط المياة المصنوعة من الاسبستوس واستبدالها بخطوط UPVC قطر 4 بوصة وبطول 130 متر للقضاء نهائياً على مشكلة ضعف وانقطاع المياه بالعزبة .

كما أشار رئيس الشركة أنه تم توفير سيارات مياه شرب نقية للمواطنين بالقرية لسد احتياجاتهم من المياه لحين الانتهاء من أعمال تغيير المسار وأعمال الاحلال والتجديد ، والتى تم الانتهاء منها في وقت قياسى وذلك لعدم تأثر المواطنين بانقطاع الخدمة لفترات طويلة.

وشدد اللواء عبدالحميد عصمت على المتابعة الميدانية المستمرة لشبكات وخطوط مياة الشرب على مستوى محافظات القناة وحل جميع المشكلات اولا بأول تجنبا لحدوث مشاكل ضعف وانقطاع المياه وخصوصا فى ظل زيادة الاستهلاك بفصل الصيف .

وأضاف رئيس الشركة ، أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن والرد على استفساراتهم ، وفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى أو محمول أو من خلال رقم المحمول 01003337349 ، او عن طريق الواتساب 01206666240 أو الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لتلقي شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

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