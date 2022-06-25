إجراء أول جرد إلكترونى لمخازن إدارة جامعة طنطا

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أنه فى إطار دعم الجامعة لتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 فى التحول الرقمى والشمول المالى بالجامعة، تم إجراء جرد الكترونى لمخازن إدارة الجامعة، وذلك لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية بعد الانتهاء من رقمنة مخازن الإدارة، موضحاً أن الجامعة حققت قفزة كبيرة فى منظومة التحول الرقمى والشمول المالى فى ضوء رؤية مصر 2030.

من جانبه أوضح الدكتور رمضان معن المدير التنفيذى للمركز الرئيسى للتحول الرقمى والشمول المالى أن الجرد الالكترونى تم تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة بتطبيق منظومة رقمنة المخازن بقطاعات الجامعة المختلفة، وعلى رأسها مخازن إدارة جامعة وتم بالتنسيق مع المحاسب أحمد رشاد امين عام الجامعة وفريق التحول الرقمى بوزارة المالية، حيث تم عمل أول جرد الكترونى لمخازن إدارة جامعة طنطا مع انتهاء السنة المالية 2022/2021، وجارى الانتهاء من رقمنة كافة مخازن مستشفيات وكليات الجامعة بنهاية شهر أغسطس الحالي.