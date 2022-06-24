جامعة طنطا السابعة محليًا والسابعة عشر بأفريقيا فى تصنيف "ليدن" الهولندى

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن تحقيق الجامعة قفزة فى مكانتها في التصنيف الدولي الهولندي «ليدن»، (CWTS Leiden U) لعام 2022، لأفضل جامعات العالم، حيث تقدمت ٥٨ مركزاً عن العام الماضى، حيث جاءت فى المركز الـ952 عالميًا من بين 30 ألف جامعة عالمية، كما جاء ترتيب الجامعة السابع محليًا من بين عشر جامعات مصرية ظهرت في هذا التصنيف، كما حصدت الجامعة المركز السابع عشر علي مستوي أفريقيا، ذلك طبقا لنتائج التصنيف الذي أعلنت نتيجته خلال يونيو الجارى عن الفترة 2017-2020.



وأضاف "ذكى" أن استراتيجية الجامعة تستهدف تعزيز مكانتها الدولية من خلال دعم منظومة البحث العلمي، ومواكبة التقدم العالمي في المجالات البحثية والتكنولوجية، موضحًا أن الأبحاث التطبيقية التى تخدم المجتمع، وتدعم أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تحظى بأولوية مشيراً إلى حرص الجامعة أيضًاعلى دعم الباحثين وتشجيع النشر الدولي في مجلات ذات معامل تأثير مرتفع.



من جانبه، أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس ‏الجامعة للدراسات العليا و البحوث أن معايير التصنيف الهولندي تعتمد على النشر العلمي العالمي المبوب في قاعدة بيانات (Clarivate) وجودة هذه البحوث والإشارة إليها والتعاون المؤسسي والدولي لإنتاجها.



وأضاف أن الجامعة ظهرت في المركز السابع محليًا في علوم الصحة و الطب الحيوي، وأيضًا في علوم الحياة والأرض وفى علوم الرياضيات والكمبيوتر وفى علوم الاجتماعية والإنسانيات وجاءت الجامعة في المركز الثامن محليًا في العلوم الفيزيائية والهندسية.