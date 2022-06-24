وزير التعليم: نستهدف بناء نظام تعليمى عصرى على أحدث المعايير العالمية

كتبت ريهام الباشا

وقال وزير التربية والتعليم: "زملائي وزميلاتي الأعزاء العاملين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني..أتقدم إليكم بالتهنئة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل العاملين بالوزارة الذين يبذلون جهدًا في سبيل تحسين الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات، وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لمشروع بناء الإنسان المصري، والذي يعد هدفًا استراتيجيًا للدولة، وذلك من خلال العمل على تطوير التعليم قبل الجامعي وتحسين جودة النظام البحثي".

وأضاف: "وتعمل الوزارة على محاور متعددة وبدعم كبير من الدولة وكل مؤسساتها، للإسهام في بناء الإنسان المصري، عن طريق بناء نظام تعليم عصري 2.0 على أحدث المعايير العالمية من مرحلة رياض الأطفال وصولاً إلى الصف الرابع الابتدائي، ويتم زيادة الصفوف خلال الأعوام التالية، بجانب تطوير التعلم والتقييم في المرحلة الثانوية من أجل التأكد من تحصيل الطالب لنواتج التعلم الحقيقية".

وتابع: في هذه المناسبة، أود التأكيد على أن المعلم هو أساس نجاح منظومة التعليم الجديد.. واتخذنا العديد من الإجراءات التي تضمن مواكبة المعلمين للطرق الحديثة في التدريس من خلال تنظيم العديد من خطط التدريب والتي أعدها نخبة من أفضل الأساتذة بالمركز القومي لتطوير المناهج.

واختتم حديثه: "الاستثمار في بناء الإنسان هو أرقى أنواع الاستثمار.. هو استثمار لبناء مستقبل أفضل لنا ولبلدنا..أكرر شكري وتقديري العميق لكل العاملين بوزارة التربيه والتعليم والتعليم الفني، وأؤكد أننا نحرص على تقديم الخدمات لكافة العاملين وفقًا للقانون".