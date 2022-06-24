اليوم السابع
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هل يجوز للزوجة طلب الطلاق حال عقم زوجها؟.. القانون يجيب

الجمعة، 24 يونيو 2022 05:30 ص
هل يجوز للزوجة طلب الطلاق حال عقم زوجها؟.. القانون يجيب محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين عن مدى قانونية طلب الزوجة الطلاق حال كون زوجها عقيما، ويوضح "اليوم السابع" رأى القانون فى تلك الوقائع بالسطور التالية.
 
يقول المحامى خالد محمد إن تلك القضية لها وجهتان وآراء مختلفة بالقانون، الأول أن العقم عيب مستحكم يحرم الزوجة من أهم مقاصد النكاح وهو التناسل، وهو ما يجوز للزوجة طلب الطلاق.
 
وأضاف المحامى بالنقص أن الرأي الثانى هو حكم حديث لمحكمة النقض برفض طلب الزوجة التطليق لعقم الرجل، إلا إذا ارتبط بعيب آخر لا يضر الزوجة المقيمة معه.

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