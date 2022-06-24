مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الساحلى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه وأصيب شخصين أخرين بإصابات متفرقة بانحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتى ملاكي ونقل بالقرب من الطريق الدولي الساحلي .

وأسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى "أسامة ر.م" 44 عاما، وإصابة "محمد م.م" 34 عاما، و"عمر ج.م" 34 عاما، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام، لإسعافهم، وتلقى العلاج اللازم، كما تم نقل جثة المتوفى إلى غرفة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.