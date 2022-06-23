حبس سائق قطار بضائع تسبب فى مصرع سيدة بالبحيرة.. ولجنة لفحص القضبان

البحيرة - ناصر جودة

قرر المستشار محمد الشافعى رئيس النيابة الكلية بالبحيرة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس "خالد. ا .ع" سائق قطار البضائع الذى انقلب أمس الأربعاء بقرية البستان التابعة لدائرة مركز الدلنجات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأسفر عن مصرع سيدة.

كما قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل مساعد سائق القطار "محمد .ع .ع" من ديوان مركز الشرطة، وكذلك تشكيل لجنة هندسية لفحص قضبان السكك الحديدية التى تم رصدها أثناء معاينة النيابة العامة بمنطقة الحادث.

وكانت منطقة البستان التابعة لدائرة مركز الدلنجات بالبحيرة قد شهدت انقلاب قطار بضائع بالقرب من مزلقان الشرقاوى.

وأسفر الحادث عن مصرع "عيشة. ع" 60 عاما وكذلك أسفر الحادث عن تحطيم منزل بحرم قطار السكة الحديد.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب عربات قطار محملة بالغلال وذلك عند مزلقان الشرقاوى بقرية البستان التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم فرض كردون أمنى بمحيط المكان بمعرفة رجال الحماية المدنية ، وجارى العمل على رفع آثار الحادث وفتح الطريق، وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.