مستوطنون يقتحمون قرية بنابلس وآخرون يرفعون علم إسرائيل فوق مئذنة مسجد ببيت لحم

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون بحماية جيش الاحتلال اليوم الجمعة قرية الباذان في محافظة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية.

وقدم المستوطنون في خمس حافلات واستقروا في منطقة رأس النبع بنابلس لمدة ساعتين قبل مغادرتها. ووفر الاحتلال الحماية لهم.

وفي محافظة بيت لحم، رفع مستوطنون، أعلامًا إسرائيلية فوق مئذنة مسجد قرية "كيسان" شرق المحافظة الواقعة إلى الجنوب من القدس.

وقال شهود عيان إن المستوطنين حاولوا اقتحام المسجد، ولكن لم يتمكنوا إذ كان باب المسجد مغلقا فصعدوا على سطح المسجد ورفعوا أعلاما إسرائيلية.

وتتعرض قرية كيسان منذ فترة إلى اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال تمثل بالاعتداء على المزارعين، ورعاة الأغنام، ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم والاستيلاء على مساحات من الأراضي.