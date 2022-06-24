محافظ الوادى الجديد يوجه بتجهيز المدرسة التكنولوجية التطبيقية

الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بإنهاء الإجراءات الخاصة بتجهيز المدرسة التكنولوجية التطبيقية تمهيدًا لدخولها الخدمة هذا العام وذلك بعد أن قرر المحافظ تخصيص البناية الملحقة بالمدرسة الفنية المكونة من 12 فصل بالإضافة لورشة لإقامة مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحت رعاية شركة (WE) للاتصالات.

وكان المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية شهد الأسبوع الماضى مع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد تدشين أول مدرسة ذكية متخصصة فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا بالمحافظة حيث تفقد الوفد، للمدارس الفنية والمهنية بالمحافظة للوقوف على إمكانياتها وطاقتها الاستيعابية لإنشاء أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة.

وأكّد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم بالتعاون مع الوزارة لتجهيز منشآت المدرسة وفق الاشتراطات المطلوبة، تمهيدًا لتحديد التنسيق للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية ودخولها الخدمة العام الدراسى المقبل.