اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد: بدء العمل بنظام التحويل الإلكترونى بين المدارس

الأربعاء، 22 يونيو 2022 09:17 ص
محافظ الوادى الجديد: بدء العمل بنظام التحويل الإلكترونى بين المدارس محمد الزملوط
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إلغاء التحويل الورقى بين المدارس وبدء العمل إلكترونيا للطلاب الراغبين فى التحويل بين مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية المختلفة، والمحولين من المحافظات الأخرى، وذلك في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات. 
 
من جانبه، أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم ربط جميع المديريات والإدارات التعليمية إلكترونيا، لتحسين الكفاءة الإدارية والخدمات المقدمة للجمهور من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالطالب أو ولى الأمر، حيث يمكن لولى الأمر معرفة اذا ماتم قبول طلب النقل من عدمه من خلال الرابط .
 
 
 

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