اليوم السابع
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الجمعة، 24 يونيو 2022 05:16 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادى الجديد: 15 يوما مهلة للمستثمرين المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة

الجمعة، 24 يونيو 2022 03:55 م
محافظ الوادى الجديد: 15 يوما مهلة للمستثمرين المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة اجتماع المحافظ
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن توجيه إنذارات لكبار المستثمرين المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة وإعطاء مهلة 15 يوم تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وفي حال عدم السداد يتم حجز مال المدين لدى الغير على الأرصدة الموجودة بالبنوك المصرية.

ووجه المحافظ بضرورة التيسير على المستثمرين وجذب الاستثمار الجاد بما يدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة ويحافظ على حق الدولة وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع وضع لافتات على الأراضي التي تم سحبها توضح ملكية الأرض للوحدة المحلية.

كما حثّ على تعديل النشاط لبعض المشروعات المتعثرة وإعداد مقترح لإعادة استغلال تلك الأراضي بما يعظم الاستفادة منها.


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