محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة منظومة العمران والاشتراطات البنائية الجديدة

المنيا - حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة أعمال لجنتى (129/383 لسنة 2021) بشأن ضبط منظومة العمران والاشتراطات البنائية الجديدة، ومراجعة كافة تراخيص البناء السابق إصدارها والتى شرعت أو لم تشرع فى التنفيذ، وتم مراجعتها من قبل التفتيش الهندسى بالمحافظة، وجهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان.

من جانبه، عقد نائب المحافظ اجتماعا، بحضور اللواء تامر سعيد، سكرتير عام محافظة المنيا، والمستشار وائل فرحات، المستشار القانونى للمحافظة، والعميد أحمد عاصم، ممثل الهيئة الهندسية، والمهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسى بالمحافظة، والمهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، ومحمد زين مدير المركز التكنولوجى بالمحافظة، ونواب رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديرى المراكز التكنولوجية، وأعضاء اللجان المشار إليها.

أوضح نائب المحافظ، أن لجنة (129)، تختص بمراجعة كافة الأراضى التى تشرع ولم تشرع، والتى تم مراجعتها من التفتيش الفنى الهندسى بالمحافظة، وجهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، وتم فحصها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما أن اللجنة (383) تختص بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها، والصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها فى حالة الانتهاء منها.

استعرض نائب المحافظ، خلال الاجتماع بيان عدد من رخص البناء بنطاق المحافظة ضمن منظومة العمران والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومتابعة التراخيص الصادرة ومراجعتها، كما استمعت اللجنة، إلى بعض الحالات لرخص تم إصدارها ومتوقفة بحضور مالكى الرخصة لمناقشتهم حول أعمال البناء والبت فى قرار استئناف الرخص.