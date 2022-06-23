بالمزمار والزغاريد.. أهالى قرية دروة بالمنيا تستقبل الوفد الكندى لمنظمة الفاو

أمنية فايد





شارك القارئ ياسر عبد الكريم الدروى خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" بفيديو وصور لاستقبال أهالى قرية دروة محافظة المنيا للوفد الكندى التابع لمنظمة الفاو "منظمة الأغذية والزراعة".





وقال: "تم استقبال الوفد الكندى بالمزمار والزغاريد من مدخل القرية حتى وصولهم لمقر جمعية تنمية المجتمع بدروة".



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