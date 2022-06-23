اليوم السابع
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بالمزمار والزغاريد.. أهالى قرية دروة بالمنيا تستقبل الوفد الكندى لمنظمة الفاو

الخميس، 23 يونيو 2022 02:34 م
بالمزمار والزغاريد.. أهالى قرية دروة بالمنيا تستقبل الوفد الكندى لمنظمة الفاو منظمة الفاو فى المنيا
أمنية فايد

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شارك القارئ ياسر عبد الكريم الدروى خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" بفيديو وصور لاستقبال أهالى قرية دروة محافظة المنيا للوفد الكندى التابع لمنظمة الفاو "منظمة الأغذية والزراعة".

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وقال: "تم استقبال الوفد الكندى بالمزمار والزغاريد من مدخل القرية حتى وصولهم لمقر جمعية تنمية المجتمع بدروة".
 
ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاركتهم عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

اليوم السابع

صحافة المواطن

صحافة مواطن

المنيا

الفاو

زغاريد



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