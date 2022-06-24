لليوم السابع على التوالى ..البحث عن غريق سيدى بشر مازال مستمر.. فيديو

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله تفاصيل البحث عن جثكان غريق بشاطئ سيدى بشر لليوم السابع على التوالى، حيث قال الكابتن إيهاب المالحى، قائد فريق غواصين الخير، إن الحادث وقع يوم السبت الماضى، واليوم هو اليوم السابع للبحث عنه، حيث من المرجح أن يكون الجثمان عالق بين الصخور.

وأوضح أن الغريق فى فصل الصيف يظهر جثمانة بعد 3 أيام من يوم الغرق، ولكن بسبب هذا التأخير فمن المرجح أن يكون الجثمان عالق بين الصخور خاصة وأن شاطئ سيدى بشر به حاجز أمواج ممتد ببلوكات خرسانية مدببة.

وقال أن فريق غواصين الخير تجمعوا بعدد كبير اليوم يصل إلى نحو 30 غطاسا للبحث عن الجثمان، ولكن لم يحالفنا الحظ حتى الآن.

وشدد الكابتن إيهاب المالحى على ضرورة اتباع تعليمات غطاس الشاطئ والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بعدم النزول إلا فى مواعيد تواجد منظومة الإنقاذ من 7 إلى 7 مساءا، وفى حالة التعرض للغرق يرجى رفع اليد حتى يراها منقذ الشاطئ، والعوم على الظهر للحفاظ على الرئة من عدم دخول مياه البحر إليها.

وقد شهد شاطئ سيدى بشر حالة غرق لرجل يبلغ من العمر 52 عاما، وهو قادم من القليوبية، حيث أكدت ابنته وزوجها الذى جاء برفقتهم أنه اختفى فجأة من الشاطئ، وتم توجيه البلاغ فورا لقوات الإنقاذ النهرى، وقامت الجهات المعنية بتكيف جهودها لانتشال الجثمان بدعم من فريق غواصين الخير.



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