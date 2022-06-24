كل ما تريد معرفته عن شلل الأطفال وسط مخاوف من تفشيه فى بريطانيا وأمريكا

كتبت أمل علام

وسط مخاوف من انتشار وتفشي شلل الأطفال من جديد بعد ظهوره في مياه الصرف الصحي في المملكة المتحدة نقدم فى س وج، كل ما تريد معرفته عن شلل الأطفال، لذلك يحرص الخبراء على اللقاح للوقاية من الفيروس..

ما هى أنواع شلل الأطفال؟

هناك ثلاثة أنواع من شلل الأطفال البري - النوع الأول والثاني والثالث، وقد تم القضاء على النوع الثاني في عام 1999 ولم يتم اكتشاف أي حالات من النوع الثالث منذ نوفمبر 2012، عندما تم اكتشافه في نيجيريا، تم اعتماد كلا السلالتين على أنهما تم القضاء عليهما عالميًا، لكن النوع الأول لا يزال ينتشر في دولتين - باكستان وأفغانستان، كادت هذه الأشكال من شلل الأطفال أن تنقرض بسبب اللقاحات.

هل هناك أنواع أخرى؟

الانتشار العالمى أدى لظهور أنواع جديدة من السلالات تعرف باسم فيروسات شلل الأطفال المشتقة من اللقاح، هذه هي السلالات التي استخدمت في البداية في اللقاحات الحية، ولكنها امتدت إلى المجتمع وتطورت لتتصرف مثل النسخة البرية.

كم عدد الأشخاص المصابين؟

لم يكتشف رؤساء الصحة حتى الآن حالة فعلية، وبدلاً من ذلك، اكتشفوا الفيروس فقط في عينات مياه الصرف الصحي، لكنهم قالوا إن العديد من فيروسات شلل الأطفال وثيقة الصلة تم العثور عليها في عينات مياه الصرف الصحي المأخوذة في شمال وشرق لندن بين فبراير ومايو، يشير هذا إلى أنه "من المحتمل" أن يكون هناك انتشار بين أفراد مرتبطين يتخلصون منه في برازهم، وتحقق وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة في حالة حدوث أي انتقال مجتمعي، ومن المؤمل أن تقتصر الحالات على أسرة واحدة.

كيف ينتشر؟

ينتشر بين الناس من خلال ملامسة الطعام أو الماء أو الأشياء الملوثة ببراز شخص مصاب، الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، والمرافق الصحية السيئة، والمعدلات العالية للإصابة بأمراض الإسهال معرضة بشكل خاص لخطر انتشار شلل الأطفال.

من هم الفئات المعرضة للإصابة ؟

الأشخاص غير المحصنين معرضون بشدة للإصابة بالعدوى، هناك بعض القلق من أن الفيروس ينتشر على ما يبدو في لندن، التي تعاني من ضعف في توفير لقاح شلل الأطفال مقارنة ببقية البلاد.

كيف يتم تشخيص شلل الأطفال؟

يمكن للأطباء اكتشاف مرض شلل الأطفال بناءً على أعراضهم، إذا كان الشخص في الأسبوع الأول من المرض، يتم أخذ مسحات من الحلق، أو يمكن أخذ عينة من الدم أو البراز لمدة تصل إلى 4 أسابيع بعد بدء الأعراض، ثم تُرسل العينة إلى المختبر، مع إجراء الفحوصات للتأكد من وجود الفيروس.

بينما تم رصد عينات شلل الأطفال في لندن فقط، يقول رؤساء الصحة إنه من الضروري التأكد من أن أجزاء أخرى من البلاد على دراية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الناس في منطقتهم.

كيف يتم علاج شلل الأطفال؟

لا يوجد علاج شافي لشلل الأطفال، على الرغم من أن اللقاحات يمكن أن تمنعه، يمكن للعلاج فقط أن يخفف من أعراضه ويقلل من خطر حدوث مشكلة طويلة الأمد، غالبًا ما تمر الحالات الخفيفة - وهي الغالبية - بمسكنات الألم والراحة، لكن الحالات الأكثر خطورة قد تتطلب الإقامة في المستشفى لتوصيلها بالآلات للمساعدة في التنفس والمساعدة في تمارين الإطالة والتمارين المنتظمة لمنع حدوث مشاكل طويلة الأمد في العضلات والمفاصل، في عشرينيات القرن الماضي، تم استخدام الرئة الحديدية - جهاز تنفس لعلاج شلل الأطفال، تم استخدامه لأول مرة في ذلك العقد لإنقاذ طفل مصاب بالفيروس يحتاج إلى مساعدة في التنفس.

قال خبراء الصحة في بريطانيا، إن جهود التطعيم في لندن ستركز في البداية على التواصل مع آباء الأطفال دون سن الخامسة الذين لم يتلقوا أو فاتتهم، وسط مخاوف من انتشارها في العاصمة.

تقدم هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS حاليًا لقاح شلل الأطفال كجزء من جدول التطعيم الروتيني للطفل، يتم تضمين لقاح شلل الأطفال في التطعيم ستة في واحد، والذي يتم إعطاؤه للأطفال في عمر ثمانية و 12و 16 أسبوعًا.